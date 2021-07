Guai grossi per Amazon, quasi 750 mln di multa per violazione delle norme EU (Di sabato 31 luglio 2021) multa da record assoluto contro Amazon: 746 milioni al gigante americano, reo di aver violato la normativa europea sulla privacy. Amazon (Adobe Stock)L’importo record, mai registrato nel Vecchio Continente, è stato comminato dall’Authority UE con sede in Lussemburgo. Chiaramente il colosso dell’e-commerce ha annunciato immediato ricorso chiarendo di non voler pagare perché in pieno disaccordo con la sentenza. Nella nota Amazon chiarisce la sua posizione, spiegando che la decisione, legata al modo in cui viene mostrata pubblicità ai clienti, è fondata su una interpretazione soggettiva e mai vista prima ... Leggi su computermagazine (Di sabato 31 luglio 2021)da record assoluto contro: 746 milioni al gigante americano, reo di aver violato la normativa europea sulla privacy.(Adobe Stock)L’importo record, mai registrato nel Vecchio Continente, è stato comminato dall’Authority UE con sede in Lussemburgo. Chiaramente il colosso dell’e-commerce ha annunciato immediato ricorso chiarendo di non voler pagare perché in pieno disaccordo con la sentenza. Nella notachiarisce la sua posizione, spiegando che la decisione, legata al modo in cui viene mostrata pubblicità ai clienti, è fondata su una interpretazione soggettiva e mai vista prima ...

