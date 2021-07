Gravissimo lutto in casa Ajax: il calciatore Noah Gesser è morto in un incidente stradale (Di sabato 31 luglio 2021) Un Gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del calcio e in particolar modo quello olandese. L’Ajax ha comunicato, tramite i canali social, la morte di Noah Gesser. Il talento dell’academy ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale, aveva 16 anni. Insieme al fratello è stato travolto da un furgone, entrambi sono morti dopo l’impatto. Il calciatore era stato acquistato dall’Ajax nel 2018. Dopo le prime partite da difensore, con il tempo è diventato un buon attaccante. E’ arrivato dall’Alphense B. Jgd ed è stato presentato come ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 luglio 2021) Unha sconvolto il mondo del calcio e in particolar modo quello olandese. L’ha comunicato, tramite i canali social, la morte di. Il talento dell’academy ha perso la vita la scorsa notte in un, aveva 16 anni. Insieme al fratello è stato travolto da un furgone, entrambi sono morti dopo l’impatto. Ilera stato acquistato dall’nel 2018. Dopo le prime partite da difensore, con il tempo è diventato un buon attaccante. E’ arrivato dall’Alphense B. Jgd ed è stato presentato come ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo lutto Ajax, il 16enne Gesser muore in un incidente stradale Gravissimo lutto nell' Ajax e nel calcio olandese tutto. Il 16enne Noah Gesser , talento dei lancieri, che lo avevano inserito nella squadra Under 17, ha perso la vita in un incidente stradale nella ...

