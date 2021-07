GP d’Ungheria | qualifiche | Lewis Hamilton in pole

Leggi su zon

(Di sabato 31 luglio 2021)conquista laposition del GP, Bottas completa la prima fila Mercedes. 7° Leclerc, a muro Sainzscatterà davanti a tutti nel GP, portandosi dietro Bottas. Terzo Verstappen, quarto Perez. Leclerc perde la seconda fila per pochi millesimi, partirà settimo, mentre Sainz va a muro e sarà costretto alla rimonta in gara. Grandissima qualifica di Gasly (quinto). Q1 – GPParte male la qualifica della Haas con Schumacher che non riesce neanche a scendere in pista. Grande giro di Sainz, ...