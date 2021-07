F1: Gp Ungheria, Sainz a muro nel Q2 e qualifiche finite (Di sabato 31 luglio 2021) Budapest, 31 lug. – (Adnkronos) – qualifiche del Gp d’Ungheria finite per il pilota della Ferrari Carlos Sainz. Lo spagnolo è uscito contro le barriere all’ultima curva mentre stava andando fortissimo. Da valutare eventuali problemi al cambio per Sainz. Il Q2 è stato sospeso per qualche minuto per poi ripartire. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Budapest, 31 lug. – (Adnkronos) –del Gp d’per il pilota della Ferrari Carlos. Lo spagnolo è uscito contro le barriere all’ultima curva mentre stava andando fortissimo. Da valutare eventuali problemi al cambio per. Il Q2 è stato sospeso per qualche minuto per poi ripartire. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySportF1 : #Ferrari, cambio del motore per #Sainz: terza unità, non c'è penalità al GP d'Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: L'incidente di Sainz nelle qualifiche con la Ferrari. FOTO #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : L'incidente di Sainz nelle qualifiche con la Ferrari. FOTO #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? -