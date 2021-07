F1 GP Ungheria 2021, Norris: “Qualifica difficile, certe volte bisogna accontentarsi” (Di sabato 31 luglio 2021) “È stata una Qualifica difficile poiché la macchina scivolava in continuazione ed era difficile cercare il limite senza esagerare. Non è stato semplice. Con un giro perfetto magari si poteva arrivare quarti, ma certe volte bisogna accontentarsi ed oggi è una di quelle giornate”. Questa l’analisi di Lando Norris, che partirà sesto nel GP di Ungheria. Solo 11° il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo: “È un pilota diverso da me, non so cosa sia accaduto. Lo scorso weekend ha fatto bene e sono sicuro che farà lo stesso domani in gara” ha ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “È stata unapoiché la macchina scivolava in continuazione ed eracercare il limite senza esagerare. Non è stato semplice. Con un giro perfetto magari si poteva arrivare quarti, maed oggi è una di quelle giornate”. Questa l’analisi di Lando, che partirà sesto nel GP di. Solo 11° il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo: “È un pilota diverso da me, non so cosa sia accaduto. Lo scorso weekend ha fatto bene e sono sicuro che farà lo stesso domani in gara” ha ...

Advertising

SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 a Budapest. Alle 15 le qualifiche in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : #Formula3, vittoria italiana: a Lorenzo Colombo Gara-1 in Ungheria. I risultati #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : #Ferrari, cambio del motore per #Sainz: terza unità, non c'è penalità al GP d'Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - sportface2016 : #F1: le parole di #Norris, sesto nelle qualifiche dell'#HungarianGP - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #HungarianGP???? Gp Ungheria 2021 – Qualifiche: il primo round se lo aggiudica Hamilton -