Estate in diretta, Roberta Capua svela “l’amore” (Di sabato 31 luglio 2021) Protagonista della copertina del settimanale “Gente”, Roberta Capua si è raccontata ai lettori a tutto tondo. In particolare, la conduttrice di “Estate in diretta” su Rai 1 ha raccontato quando ha conosciuto suo marito Stefano Cassoli, padre del figlio Leonardo. In tre mesi, nel 2006, la Capua ha cambiato città e vita per amore. Dopo 14 anni di assenza dalla Rai nelle vesti di conduttrice, Roberta Capua è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021) Protagonista della copertina del settimanale “Gente”,si è raccontata ai lettori a tutto tondo. In particolare, la conduttrice di “in” su Rai 1 ha raccontato quando ha conosciuto suo marito Stefano Cassoli, padre del figlio Leonardo. In tre mesi, nel 2006, laha cambiato città e vita per amore. Dopo 14 anni di assenza dalla Rai nelle vesti di conduttrice,è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Estate in diretta, la battuta hot di Massimo Ferrero a Roberta Capua - infoitcultura : “Ci guarda mio marito”, gelo a Estate in diretta: Roberta Capua sconvolta dalla battuta piccante di Ferrero - marco_cevolani : RT @areacentesecom: CEVOLANI&MONARI … La lunga estate delle elezioni, dal Primo Fava ad oggi …. da non perdere. In diretta Facebook … pross… - tonylive1978 : RT @Unomattina: Buongiorno e buon venerdì, andiamo subito un’occhiata alle previsioni del tempo per il weekend grazie ad @ItalianAirForce e… - infoitcultura : Estate in diretta, la gaffe di Alessio Poeta: “L’erba del vicino è sempre più buona” -