Dai Pm antimafia un coro di critiche alla riforma. Caselli, Gratteri & Co: le modifiche alla legge penale non bastano (Di sabato 31 luglio 2021) Seppure modificata come richiesto dal Movimento 5 Stelle, evitando che vengano cancellati persino i processi per mafia, terrorismo e violenza sessuale, la riforma penale della guardasigilli Marta Cartabia continua a non convincere i magistrati da sempre in prima linea contro la grande criminalità. Dall’ex procuratore di Palermo, Gian Carlo Caselli, al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, è un solo coro di critiche. LE REAZIONI “Continuo ad essere favorevole alla riforma Bonafede per quanto attiene la disciplina della prescrizione, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Seppure modificata come richiesto dal Movimento 5 Stelle, evitando che vengano cancellati persino i processi per mafia, terrorismo e violenza sessuale, ladella guardasigilli Marta Cartabia continua a non convincere i magistrati da sempre in prima linea contro la grande criminalità. Dall’ex procuratore di Palermo, Gian Carlo, al procuratore di Catanzaro, Nicola, è un solodi. LE REAZIONI “Continuo ad essere favorevoleBonafede per quanto attiene la disciplina della prescrizione, ...

