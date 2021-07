"Vanno bruciate ". Il diktat sulle banconote usurate

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’obiettivo è quello di produrre meno rifiuti, per ridurre i consumi energetici e, di conseguenza, dare una mano per la salvaguardia dell’ambiente

Contribuire a salvaguardare l'ambiente significa anche smaltire nel modo giusto le banconote usurate. Poche persone lo sanno, ma Bankitalia, tra i tanti compiti che deve portare a termine, ha la ......dipartimenti che si occupano ciascuno di decine di sottocategorie poco note ai cittadini che...sia con i contatti con i vari uffici per interventi di vario genere " dalle lampadine, alle ...L’obiettivo è quello di produrre meno rifiuti, per ridurre i consumi energetici e, di conseguenza, dare una mano per la salvaguardia dell’ambiente ...L’incidente nei giorni scorsi. Il 75enne si trovava in una sua abitazione di Marradi: è ricoverato al Bufalini di Cesena ...