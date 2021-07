UniCredit | utile netto di 1 | 1 miliardi di euro in 2° trimestre Confermata guidance

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi pari a 4,4dinel secondodel 2021, in calo del 6,1% rispetto ai tre mesi precedenti e in rialzo del 5,5% sullo stesso periodo dell’anno scorso, “trainati dalle robuste commissioni anno su anno e margine di interesse stabilesu”. Il margine di interesse è stato pari 2,2di, le commissioni a 1,7di, i costi operativi a 2,5di. L’...

Il management dihanno rivisto le stime finanziarie per l'intero 2021. I vertici dell'istituto prevedono unnetto sottostante al di sopra dei 3 miliardi di euro, con ricavi in linea ...netto sottostante per il FY21 ora previsto sopra 3 miliardi Andrea Orcel, Amministatore Delegato diS.p. A.: "ha fondamenti robusti che poggiano sulla sua impronta ...MILANO, 30 LUG - Unicredit archivia il primo semestre con un utile di 1.921 milioni di euro (sottostante a 1.985 milioni di euro). Lo scorso anno lo stesso periodo si era chiuso con una perdita di ...UniCredit S.p.A. ("UniCredit") e il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana (il "MEF"), nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A ...