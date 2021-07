Tokyo 2020, Bongiorni in semifinale nei 100: “Non pensavo di arrivare a Tokyo” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Se penso che prima di Rovereto pensavo non ci fosse possibilità di correre alle Olimpiadi perché ero troppo indietro con il ranking, nonostante una media di risultati buona. Non trovavo le gare che mi dessero abbastanza punti per entrare. Sono entrata e volevo dimostrare di non essere da ultimo posto. Sapevo che sarebbe stata durissima passare nelle prime 24, però stavo bene, ho dato il meglio di me. Speravo qualcosa meglio per il tempo, ma ho un’altra possibilità domani e spero di riuscirci”. Queste le parole di Anna Bongiorni dopo aver centrato l’accesso alla semifinale dei 100 metri donne alle Olimpiadi di ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Se penso che prima di Roveretonon ci fosse possibilità di correre alle Olimpiadi perché ero troppo indietro con il ranking, nonostante una media di risultati buona. Non trovavo le gare che mi dessero abbastanza punti per entrare. Sono entrata e volevo dimostrare di non essere da ultimo posto. Sapevo che sarebbe stata durissima passare nelle prime 24, però stavo bene, ho dato il meglio di me. Speravo qualcosa meglio per il tempo, ma ho un’altra possibilità domani e spero di riuscirci”. Queste le parole di Annadopo aver centrato l’accesso alladei 100 metri donne alle Olimpiadi di ...

