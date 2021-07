Sport in tv oggi (venerdì 30 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) oggi, venerdì 30 luglio 2021, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP 250 di Kitzbühel ed Atlanta e WTA 125 Charleston III e Belgrado II, il tennistavolo con gli Europei Under 15, ed i motori con le prove libere di F1. CLICCA QUI PER IL programma DELLE OLIMPIADI DEL 30 luglio Sport IN TV VENERDI’ 30 luglio: orari E programma 09.00 Tennistavolo, Europei Under 15: quarta giornata – ETTU TV 11.30 F1, GP Ungheria, prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)302021, oltre agliinai Giochi Olimpici, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP 250 di Kitzbühel ed Atlanta e WTA 125 Charleston III e Belgrado II, il tennistavolo con gli Europei Under 15, ed i motori con le prove libere di F1. CLICCA QUI PER ILDELLE OLIMPIADI DEL 30IN TV VENERDI’ 3009.00 Tennistavolo, Europei Under 15: quarta giornata – ETTU TV 11.30 F1, GP Ungheria, prove ...

Advertising

SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - VVezzali : Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi… È anche per questo che oggi l’Italia spo… - SkyTG24 : Gregorio #Paltrinieri torna sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e,… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Tamberi in finale, spada a squadre ko: A Tokyo inizia l'atletica: M… -