Scuse e accuse: notte di follia del Brasiliano a Ponza (Di venerdì 30 luglio 2021) L'ultras conosciuto come il Brasiliano compie gesti folli durante una notte a Ponza. Poi si scusa sui social ma dichiara di essere stato derubato: "questi infami. Meditate su chi è stato." La notte tra il 24 e il 25 luglio, Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come il Brasiliano, ha creato scompiglio sull'isola di Ponza. L'ultras conosciutissimo L'articolo proviene da Leggilo.org.

