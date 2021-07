Reddito di Cittadinanza, via ai Progetti di Utilità Collettiva a Santa Maria a Vico (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Nei giorni scorsi alcune persone ritenute idonee e beneficiarie del Reddito di Cittadinanza hanno preso servizio al primo dei quattro Progetti Utili alla Collettività. Nello specifico si tratta del “Progetto Ambiente”. I beneficiari saranno impegnati a supporto delle seguenti attività: – manutenzione e pulizia di tutte le aree adibite a verde pubblico, parchi gioco, piazze e ville comunali; – manutenzione e piantumazione di alberi e piante; – manutenzione dei giochi dei bambini (riparazione e verniciatura); – custodia e vigilanza delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Nei giorni scorsi alcune persone ritenute idonee e beneficiarie deldihanno preso servizio al primo dei quattroUtili alla Collettività. Nello specifico si tratta del “Progetto Ambiente”. I beneficiari saranno impegnati a supporto delle seguenti attività: – manutenzione e pulizia di tutte le aree adibite a verde pubblico, parchi gioco, piazze e ville comunali; – manutenzione e piantumazione di alberi e piante; – manutenzione dei giochi dei bambini (riparazione e verniciatura); – custodia e vigilanza delle ...

CarloCalenda : Per risolvere l'emergenza #rifiuti a Roma va potenziato il termovalorizzatore di San Vittore. Ama va messa in Acea.… - francescoseghez : La mappa dell'incidenza delle persone che percepiscono reddito di cittadinanza in Italia via @INPS_it. - SkyTG24 : Reddito cittadinanza, oltre 70 denunciati in provincia di Agrigento - blackhorseie : RT @beatrice_tom: Ma ci pensate? Un uomo di 66 anni che rischia la vita sui ponteggi paga il reddito di cittadinanza ad un ventenne comodam… - CEustacchi : #Zingaretti 8000 euro al mese come dipendente del #PD e dopo pochi mesi sul groppone degli italiani, oramai da 12 a… -