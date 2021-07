Nei sondaggi è testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia (Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - Continua il testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia per la palma (virtuale) di primo partito del Paese. Se la scorsa settimana la nostra Supermedia aveva fotografato – per la prima volta dopo ben tre anni – il clamoroso sorpasso di FDI, oggi i due competitor risultano perfettamente appaiati, entrambi con un 20% tondo. Di un certo interesse è il fatto (alquanto insolito) che entrambi facciano registrare un calo rispetto a due settimane fa, come se la competizione che finora ha seguito una sorta di dinamica di “vasi comunicanti” (quando uno dei due partiti scendeva, ... Leggi su agi (Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - Continua iltrad'per la palma (virtuale) di primo partito del Paese. Se la scorsa settimana la nostra Supermedia aveva fotografato – per la prima volta dopo ben tre anni – il clamoroso sorpasso di FDI, oggi i due competitor risultano perfettamente appaiati, entrambi con un 20% tondo. Di un certo interesse è il fatto (alquanto insolito) che entrambi facciano registrare un calo rispetto a due settimane fa, come se la competizione che finora ha seguito una sorta di dinamica di “vasi comunicanti” (quando uno dei due partiti scendeva, ...

Si fanno ballare le percentuali Il Pd sfiorava il 19% alle urne, altrettanto oggi nei sondaggi, mentre i deputati stanno sotto il 15%. Fi era al 14%, percentuale dimezzata negli odierni sondaggi (7%), mentre il gruppo di ...

il sondaggio dopo l'alluvione in baviera registra il vantaggio dell'asse cdu - csu (26%) MARIO DRAGHI CON ANGELA MERKEL - Il partito dei Verdi riprende quota nei sondaggi e guadagna due punti rispetto alla settimana precedente, tornando al 21% dei consensi, mentre l'Unione Cdu - Csu cala e si posiziona al 26%, seguito dall'Spd che perde un punto e si ...

Nei sondaggi è testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia L'elemento di maggior rilievo, però, è con ogni evidenza un altro: e cioè il forte recupero del Movimento 5 Stelle, che guadagna oltre un punto risalendo dal 15 al 16,1 per cento ...

Elezioni, il sondaggio: Michetti in vantaggio, poi partita a tre Gualtieri-Raggi-Calenda Il sondaggio di Demopolis per RomaToday restituisce una situazione quantomai incerta. Al ballottaggio Calenda sempre vincente, Raggi perde sempre. Due mesi al voto d'autunno e l ...

