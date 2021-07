Multa salata ad Amazon per aver violato la normativa della privacy in UE (Di venerdì 30 luglio 2021) Amazon è stata colpita da una Multa di 886 milioni di dollari per aver violato le normative sulla privacy dell’Unione Europea. L’importo è pari alla cifra di 746 milioni di euro. LEGGI ANCHE > Amazon rischia una Multa da 425 milioni di dollari in Europa La Multa salatissima ad Amazon Reuters ci segnala che Amazon.com Inc è stata colpita dall’Unione europea con una Multa pari a 886,6 milioni di dollari per aver trattato i dati personali in violazione del regolamento generale sulla ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 luglio 2021)è stata colpita da unadi 886 milioni di dollari perle normative sulladell’Unione Europea. L’importo è pari alla cifra di 746 milioni di euro. LEGGI ANCHE >rischia unada 425 milioni di dollari in Europa Lasalatissima adReuters ci segnala che.com Inc è stata colpita dall’Unione europea con unapari a 886,6 milioni di dollari pertrattato i dati personali in violazione del regolamento generale sulla ...

