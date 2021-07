LIVE – Tokyo 2020, tiro con l’arco con Mauro Nespoli: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA scritta della giornata di tiro con l’arco maschile individuale a Tokyo 2020. Per l‘Italia c’è Mauro Nespoli a sognare una medaglia: l’azzurro parte nella propria scalata dagli ottavi di finale contro il brasiliano Marcus D’Almeida, in programma alle 2.30 italiane di sabato 31 luglio. Su Sportface.it potrete seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE L’INCONTRO ITALIANI IN GARA SABATO 31 LUGLIO PROGRAMMA COMPLETO SABATO 31 LUGLIO REGOLAMENTO tiro CON l’arco Tokyo ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Lascritta della giornata diconmaschile individuale a. Per l‘Italia c’èa sognare una medaglia: l’azzurro parte nella propria scalata dagli ottavi di finale contro il brasiliano Marcus D’Almeida, in programma alle 2.30 italiane di sabato 31 luglio. Su Sportface.it potrete seguire l’incontro conin tempo reale. COME VEDERE L’INCONTRO ITALIANI IN GARA SABATO 31 LUGLIO PROGRAMMA COMPLETO SABATO 31 LUGLIO REGOLAMENTOCON...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE… - fattoquotidiano : DISASTRO IN TV Da quando sono iniziati i giochi olimpici di Tokyo 2020 non è passato giorno senza che nei programmi… - FOXFOOTBALL : YTG ???? SEMI FINALS HERE WE COME! ???? #Tokyo2020 MORE: - livetennisit : Giochi Olimpici Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE) - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jacobs e Tortu debuttano in batteria nei 100! Nella notte Luminosa Boglio… -