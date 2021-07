La proposta hot di Massimo Ferrero a Roberta Capua. Lei sconvolta: "Ci sta guardando mio marito..." (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ieri è stato ospite nella trasmissione estiva di Rai 1 condotta da Roberta Capua, "Estate in Diretta". Con la sua consueta autoironia ha parlato di sé tra lavoro e vita privata. "La mia è una bella vita, almeno non ti annoi. Ieri mi sono divertito perché sono stato a teatro, ho fatto un ruolo con Carlo Verdone e mi sono divertito molto. Ho detto a Carlo 'annamo a braccio'". Subito dopo Ferrero racconta il suo rapporto con i genitori: "Ho preso tutto da mia madre, era un 'carabiniere'. Aveva bancarelle di frutta in piazza Vittorio, portava avanti tutta la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente della Sampdoriaieri è stato ospite nella trasmissione estiva di Rai 1 condotta da, "Estate in Diretta". Con la sua consueta autoironia ha parlato di sé tra lavoro e vita privata. "La mia è una bella vita, almeno non ti annoi. Ieri mi sono divertito perché sono stato a teatro, ho fatto un ruolo con Carlo Verdone e mi sono divertito molto. Ho detto a Carlo 'annamo a braccio'". Subito doporacconta il suo rapporto con i genitori: "Ho preso tutto da mia madre, era un 'carabiniere'. Aveva bancarelle di frutta in piazza Vittorio, portava avanti tutta la ...

Advertising

annapesceart : Maaa un proposta visto che ormai ci sono tantissimi ristoranti di sushi in zona, qualcuno che apra un HOT POT ? Seriously ne ho bisogno ! - suemeermal : -PARAPOSEEEE(o) -Oggi solo il Trio delle Grazie -Hanno visto Too Hot to Handle Brasile e a Nic è piaciuto -Nic è al… -