La montagna va giù e porta con sé anche un lungo tratto di strada: automobilisti salvi per un soffio

Il video arriva dall'India, e più precisamente da Sirmaur, nell'Himachal Pradesh. La strada, sulla quale stavano transitando delle automobili, è stata letteralmente strappata via dalla frana.

Tra il mare e l'inferno

Un colpo di scalpello, un pezzo di legno nella fessura, due violente mazzate e tutto un lato della montagna veniva giù. Finché un giorno, tornata la pace e quando ormai le ossa erano imbiancate, un ...

La montagna va giù e porta con sé anche un lungo tratto di strada: automobilisti salvi per un soffio Il video arriva dall'India, e più precisamente da Sirmaur, nell'Himachal Pradesh. La strada, sulla quale stavano transitando delle automobili, è stata letteralmente strappata via dalla frana. 30 ...

Il video arriva dall'India, e più precisamente da Sirmaur, nell'Himachal Pradesh. La strada, sulla quale stavano transitando delle automobili, è stata letteralmente strappata via dalla frana.