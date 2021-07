In cinque mesi ci sono stati 400mila occupati in più, ma soffrono i 40enni (Di venerdì 30 luglio 2021) Il mercato del lavoro italiano continua la sua lenta risalita in un clima di incertezza. I dati Istat relativi al mese di giugno confermano la crescita del numero degli occupati, con 166mila posti di lavoro in più in un mese (+0,7%), i disoccupati che diminuiscono di oltre 5 punti percentuali e una discesa – seppur minima, pari allo 0,3% – degli inattivi. Il tasso di disoccupazione scende sotto il 10% (9,7%) e nei primi cinque mesi dell’anno si contano 400mila occupati in più. Anche se, rispetto a periodo pre pandemia, mancano ancora all’appello 470mila posti di lavoro, con il tasso di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 luglio 2021) Il mercato del lavoro italiano continua la sua lenta risalita in un clima di incertezza. I dati Istat relativi al mese di giugno confermano la crescita del numero degli, con 166mila posti di lavoro in più in un mese (+0,7%), i dische diminuiscono di oltre 5 punti percentuali e una discesa – seppur minima, pari allo 0,3% – degli inattivi. Il tasso di disoccupazione scende sotto il 10% (9,7%) e nei primidell’anno si contanoin più. Anche se, rispetto a periodo pre pandemia, mancano ancora all’appello 470mila posti di lavoro, con il tasso di ...

