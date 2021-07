Il pil cresce È ora di tagliare i sussidi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il pil italiano ha segnato nel secondo trimestre un aumento del 2,7 per cento, doppiando le attese in media attestate all’1,3. Questo secondo la stima preliminare dell’Istat determina una crescita acquisita (se cioè nei prossimi mesi l’economia restasse piatta) per il 2021 del 4,8, molto vicina ai 5 punti obiettivo, che sembrava ottimistico, del governo. “Crescita molto sostenuta” dice l’Istat, annotando “soprattutto il forte recupero nei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, dell’industria e di una sostanziale stazionarietà dell’agricoltura”. Negli stessi tre mesi la Germania fa 1,5, la Francia 0,9, la Spagna 2,8. Siamo sopra la media dell’Eurozona ma non è il caso di ...