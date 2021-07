IIT | Giovanni Allevi | evviva la ricerca scientifica

(Di venerdì 30 luglio 2021) L intelligenza artificiale non potrà sostituire l'artista nel suo momento creativo, ma la tecnologia e il pensiero scientifico sono fondamentali per lo sviluppo delle persone., ...

L intelligenza artificiale non potrà sostituire l'artista nel suo momento creativo, ma la tecnologia e il pensiero scientifico sono fondamentali per lo sviluppo delle persone.Allevi, pianista e compositore, interviene così all'incontro dedicato al dialogo tra scienza e società, organizzato - nell ambito degli appuntamenti del G20 - dall'Istituto Italiano di ......() nell'ambito degli appuntamenti del G20 e che ha visto gli interventi - oltre che del direttore scientifico, Giorgio Metta - della presidente del CNR Maria Chiara Carrozza;Toti, ...Genova, 30 lug. (askanews) - L intelligenza artificiale non potrà sostituire l'artista nel suo momento creativo, ma la tecnologia e il ...Genova – L'intelligenza artificiale piano piano sta raggiungendo ogni aspetto della nostra vita, anche quando non ce ne accorgiamo. Ci sono robot che hanno persino terminato la sinfonia Incompiuta di ...