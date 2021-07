I primi tre litigi nella maggioranza e quell’impatto sulla corsa quirinalizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Le prime tre piccole battute d’arresto registrate negli ultimi giorni dal governo Draghi, prima con le proteste della Lega sul tema del green pass, poi con le rivendicazioni del M5s sul tema della giustizia, quindi con la decisione di rinviare a settembre una riforma come quella sulla concorrenza che secondo i piani del Pnrr avrebbe dovuto essere approvata entro fine luglio, non avranno un impatto sulla vita del governo ma potrebbero avere un impatto su un’altra partita non meno importante come quella del Quirinale. A prima vista, potrebbe essere difficile collegare gli episodi di questi giorni al tema della successione di Sergio Mattarella. Ma se ci ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Le prime tre piccole battute d’arresto registrate negli ultimi giorni dal governo Draghi, prima con le proteste della Lega sul tema del green pass, poi con le rivendicazioni del M5s sul tema della giustizia, quindi con la decisione di rinviare a settembre una riforma come quellaconcorrenza che secondo i piani del Pnrr avrebbe dovuto essere approvata entro fine luglio, non avranno un impattovita del governo ma potrebbero avere un impatto su un’altra partita non meno importante come quella del Quirinale. A prima vista, potrebbe essere difficile collegare gli episodi di questi giorni al tema della successione di Sergio Mattarella. Ma se ci ...

