Francesco Gabbani reduce da un’operazione: “Posso finalmente dirvelo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il cantante Francesco Gabbani ha comunicato tramite social di aver affrontato una particolare operazione. Vediamo insieme tutti i dettagli. InstagramFrancesco Gabbani deve il suo grande successo alla vittoria al Festival di Sanremo nel 2017 con la canzone Occidentali’s Karma (vinse anche l’anno prima nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone Amen). Da allora il cantante si è conquistato l’amore e l’affetto di molti fan, i quali gli hanno sempre espresso il loro sostegno tramite i social network. Di recente, il cantante ha rivelato su Instagram di aver subito una particolare operazione ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Il cantanteha comunicato tramite social di aver affrontato una particolare operazione. Vediamo insieme tutti i dettagli. Instagramdeve il suo grande successo alla vittoria al Festival di Sanremo nel 2017 con la canzone Occidentali’s Karma (vinse anche l’anno prima nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone Amen). Da allora il cantante si è conquistato l’amore e l’affetto di molti fan, i quali gli hanno sempre espresso il loro sostegno tramite i social network. Di recente, il cantante ha rivelato su Instagram di aver subito una particolare operazione ...

Advertising

ToninhoSE : Francesco Gabbani - PasqualeMarro : #FrancescoGabbani ricoverato in ospedale. Le sue condizioni - RadioR101 : #R101News: operazione alle corde vocali per #FrancescoGabbani ? - infoitcultura : Francesco Gabbani operato alle corde vocali: 'Non vedo l'ora di cantare di nuovo' - infoitcultura : Paura per Francesco Gabbani in ospedale, operato alle corde vocali: ecco come sta -