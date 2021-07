Foggia: positivo in squadra, annullata amichevole (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Foggia ha comunicato che è stata rilevata la positività al Covid di un membro del gruppo squadra. Lo stesso club pugliese ha comunicato che il giocatore in questione è già stato posto in isolamento, come da protocollo. A causa di ciò, la società ha altresì annunciato che “l’allenamento congiunto con il Chervansod, in programma domenica 1 agosto alle ore 18, presso lo stadio Comunale di Montjovet, è stato annullato“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilha comunicato che è stata rilevata la positività al Covid di un membro del gruppo. Lo stesso club pugliese ha comunicato che il giocatore in questione è già stato posto in isolamento, come da protocollo. A causa di ciò, la società ha altresì annunciato che “l’allenamento congiunto con il Chervansod, in programma domenica 1 agosto alle ore 18, presso lo stadio Comunale di Montjovet, è stato annullato“. SportFace.

