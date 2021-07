Fa il bagno nudo in mare ad Eboli: 50enne inseguito e multato dai vigili (Di venerdì 30 luglio 2021) Finisce con una multa da pagare l'increscioso episodio verificatosi, nelle ultime ore, sul litorale di Eboli. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 50 anni che era in spiaggia con la sua famiglia ha ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 30 luglio 2021) Finisce con una multa da pagare l'increscioso episodio verificatosi, nelle ultime ore, sul litorale di. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 50 anni che era in spiaggia con la sua famiglia ha ...

salernonotizie : Fa il bagno nudo in mare ad Eboli: 50enne multato dai vigili e aggredito dalla moglie - angeloSica1965 : Fa il bagno nudo in mare ad Eboli: 50enne multato dai vigili e aggredito dalla moglie - kozatokun_cos : Al che parte giulio che dal bagno mette la ost del film (shame) e nudo inizia a saltellare per la camera ruotando s… - salernotoday : Fa il bagno nudo in mare ad Eboli: 50enne inseguito e multato dai vigili - ottopagine : Eboli, 50enne fa il bagno nudo a mare: denunciato #Eboli -