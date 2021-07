Da Hale ad Assange | la Casa Bianca non molla i whistleblower

(Di venerdì 30 luglio 2021) Daniel, ildietro i Drone Papers, è stato condannato a 45 mesi di prigione. L’ex analista dell’Air Force aveva ammesso di aver divulgato materiale sensibile e segreto riguardo all’utilizzo di droni da parte dell’esercito statunitense. Le rivelazioni, emerse nel 2015, hanno dimostrato come il numero di morti collaterali (leggi: civili) fosse molto più alto di quanto dichiarato dal governo americano. In una lettera al giudice Liam O’Gradyha detto che “era necessario sfatare la menzogna che la guerra con i droni ci tiene al sicuro, che le nostre vite valgono più delle loro”. Secondo il rappresentante del Dipartimento ...

