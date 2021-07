Covid, monitoraggio Iss: più ricoveri ma reparti sotto controllo, l'Rt sale a 1,57. I DATI (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo il report settimanale ministero della Salute-Iss, l'unica regione a basso rischio è il Molise. Gli esperti segnalano che la circolazione della variante Delta è in aumento in Italia ed è ormai prevalente. Aumenta l’incidenza nei 7 giorni, passata da 40 a 58 casi ogni 100mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo il report settimanale ministero della Salute-Iss, l'unica regione a basso rischio è il Molise. Gli esperti segnalano che la circolazione della variante Delta è in aumento in Italia ed è ormai prevalente. Aumenta l’incidenza nei 7 giorni, passata da 40 a 58 casi ogni 100mila abitanti

