Caio: ‘su Mozambico ipotesi ripresa progetto in primo semestre 2022’ (Di venerdì 30 luglio 2021) ”Per il Mozambico siamo in costante discussione con il cliente Total. L’ipotesi, in funzione ovviamente dell’evoluzione della situazione del paese, è che si possa riprendere i lavori nella prima metà del prossimo anno”. Lo afferma l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio, nel corso della conferenza stampa che segue la diffusione dei dati relativi al primo semestre del gruppo. Il progetto in Mozambico rimane nel portafoglio ordini al 30 di giugno 2021 per un ammontare di circa 3,6 miliardi di euro – riferisce Saipem -, con una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) ”Per ilsiamo in costante discussione con il cliente Total. L’, in funzione ovviamente dell’evoluzione della situazione del paese, è che si possa riprendere i lavori nella prima metà del prossimo anno”. Lo afferma l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco, nel corso della conferenza stampa che segue la diffusione dei dati relativi aldel gruppo. Ilinrimane nel portafoglio ordini al 30 di giugno 2021 per un ammontare di circa 3,6 miliardi di euro – riferisce Saipem -, con una ...

