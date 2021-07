Arriva l' ecobonus per chi acquista un' auto ecologica

Advertising

AngeloMoretti40 : Economia #green, sostenibilità, energie rinnovabili, ecobonus. La città verde che vogliamo arriva ad ottobre, col c… - ilcomizio : Decreto Sostegni bis. Prevista dagli emendamenti una proroga dell’ecobonus fino al 31 dicembre 2021 con un contestu… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva ecobonus

IL GIORNO

Roma, 30 luglio 2021 -il nuovoper chi vuole cambiare la vecchia auto scegliendo un modello green. Sono previsti incentivi dai 1.000 ai 2.000 euro anche per chi acquista un'auto ecologica usata. E' stato ...... erogato da FCA Bank: il sì eventualesolo dopo valutazione del merito creditizio. ... Sono state introdotte il 26 luglio scorso, in coincidenza con l'arrivo dei nuovistatali, approvati ...Dai 1000 ai 2000 euro a seconda delle classi di emissione. Per la prima volta incentivi ache per le vetture usate ...Partono lunedì i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo econo ...