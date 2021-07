(Di venerdì 30 luglio 2021) AMD ha annunciato l'ultima entrata nella sua linea di schede graficheRX 6000. L'RXXT è la prima GPUa serie RX 6000 progettata per i giochi ad alta frequenza di aggiornamento a 1080p e mira a competere con l'RTXdi Nvidia. L'RXXT include 8 GB di memoria GDDR6 con una velocità di memoria di 16 Gbps, 32 compute unit, un clock di gioco a 2359 MHz e una potenza di progettazione termica di 165, il che significa che potrete utilizzare un alimentatore da 500 W se deciderete di costruire un PC attorno all'RXX. Come altre GPUa linea RX 6000, ...

Advertising

misteruplay2016 : AMD Radeon RX 6600 XT ha un prezzo e una data di uscita ed è la rivale dell’RTX 3060 - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Data di uscita e prezzo di #RadeonRX6600XT di #AMD. - Eurogamer_it : Data di uscita e prezzo di #RadeonRX6600XT di #AMD. - StockNotifierFR : [ALERTE STOCK] Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT 12GB à 929.95€ chez LDLC : - Asgard_Hydra : AMD Radeon RX 6600 XT ufficiale: ideale per il FHD e sfidare la RTX 3060 - -

Ultime Notizie dalla rete : AMD Radeon

... accompagnato da 16GB di RAM e 1TB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe , mentre la parte grafica è gestita dalla schedaPro Serie 5500M con 4GB di RAM GDDR6 dedicata. A ...RX 6600 XT: specifiche complete LaRX 6600 XT integra 32 Compute Unit (2.048 stream processor) con frequenza base di 1.968 MHz, game di 2.359 MHz e boost di 2.589 MHz . La GPU Navi ...The post AMD Radeon RX 6600 XT: RDNA 2 per gaming a 1080p appeared first on Punto Informatico. a nuova AMD Radeon RX 6600 XT, che arriverà sul mercato l’11 agosto, è indicata per l’esecuzione dei gioc ...AMD ha annunciato l'ultima entrata nella sua linea di schede grafiche Radeon RX 6000. L'RX 6600 XT è la prima GPU della serie RX 6000 progettata per i giochi ad alta frequenza di aggiornamento a 1080p ...