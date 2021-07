Alluvione sul Lago di Como | anche i volontari di Bollate | Paderno | Misinto | Lazzate | Cogliate e Caronno in soccorso | FOTO

(Di venerdì 30 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il maltempo dell’ultima settimana non ha risparmiato la Lombardia, in particolare la zona deldi: i violenti temporali, infatti, hanno provocato frane ed esondazioni e numerosi centri abitati sono stati inondati dai torrenti. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e associazioni diato sono ancora impegnati ad aiutare la popolazione locale affinché possa tornare tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title ...

lucerruti : RT @Tg1Rai: L'alluvione di como. I torrenti esondati e le frane hanno causato danni ingenti. Sul lago di Como anche #GeorgeClooney. https:/… - infoitinterno : Alluvione sul lago di Como: anche la villa George Clooney colpita dall’inondazione - IncursioniVi : Osservatorio sul complottismo <<Nella sola Renania-Palatinato i morti a causa dell’alluvione che ha devastato la Ge… -

La villalago di Como della famiglia Clooney colpita dall'Il maltempo che ha coinvolto gran parte del nord Italia nei giorni scorsi, ha purtroppo recato non pochi danni. Anche nella ...... abbattuto dalla Bormida nell'del 2019. 'La realizzazione del nuovo ponte delle Fucine, ... lavoririo 'Cascio': cambia la viabilità sulla Provinciale 24 Posted on 6 Marzo 2019 Author ...“Situazione veramente disastrosa”. leggi anche. Vacanze in Italia: George Clooney torna nella sua villa. E si è messo a disposizione per aiutare chi ha subìto dei danni. È arrivato anche George Cloone ..."È molto peggio di quel che pensassi", ha dichiarato al TG1 e intanto incontra le istituzioni per stabilire un piano di ripresa ...