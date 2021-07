Vina e Shomurodov, due nomi secchi per la Roma in un oceano infinito (Di giovedì 29 luglio 2021) Ci piacciono i nomi secchi, non una quindicina per poi scoprire che arriva il… sedicesimo. E nel caso della Roma siamo andati direttamente al cuore del problema: Vina per sostituire Spinazzola, un’anticipazione di Gianluigi Longari per Sportitalia, nel bel mezzo di un oceano infinito, era stato scaricato quasi tutto l’almanacco del calcio. Lo stesso discorso per il nuovo portiere, Rui Patricio e basta. E anche per l’attacco è andata così: Shomurodov al comando, fin da domenica scorsa, dopo aver raccontato la storia del rinnovo ancora bloccato di Belotti con il Toro. E ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Ci piacciono i, non una quindicina per poi scoprire che arriva il… sedicesimo. E nel caso dellasiamo andati direttamente al cuore del problema:per sostituire Spinazzola, un’anticipazione di Gianluigi Longari per Sportitalia, nel bel mezzo di un, era stato scaricato quasi tutto l’almanacco del calcio. Lo stesso discorso per il nuovo portiere, Rui Patricio e basta. E anche per l’attacco è andata così:al comando, fin da domenica scorsa, dopo aver raccontato la storia del rinnovo ancora bloccato di Belotti con il Toro. E ...

pisto_gol : Dopo Matias Vina (ottimo) la Roma è in trattativa per prendere anche Eldor Shomurodov attaccante di grande prospett… - gizzo97 : Borsino giornalisti acquisti: Rui Patricio => Di Marzio (Sky) Viña => Longari (Sportitalia) Shomurodov => Austini (Il Tempo/Trs) - asmanlio14 : @pelmilan @tut4nk4m0n @DiMarzio che godi?che godi?Che quest'anno avete preso Ballo Touré noi avemo preso Rui Patric… - sdrogofavio : E 11 milioni per Rui Patricio so troppi, e 12 milioni per Viña so troppi, mo 18 milioni per Shomurodov so troppi...… - lucamin81 : Li avesse presi il Milan Vina e Shomurodov, leggo già i titoloni. Milan da serie B. -