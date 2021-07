Variante Delta Lazio, “è all’80,8%” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani la Variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi nella nostra regione”. Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La Variante Alfa è all’11,2 e la Gamma è all’8% – aggiunge – Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circoLazione sul territorio regionale mostra che la Variante Delta è presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio. Il 92,7% dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) “Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani larisulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi nella nostra regione”. Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “LaAlfa è all’11,2 e la Gamma è all’8% – aggiunge – Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circone sul territorio regionale mostra che laè presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio. Il 92,7% dei ...

