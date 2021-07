Tokyo 2020 | Simone Biles racconta la sua sofferenza | “Soffro di twisties”

(Di giovedì 29 luglio 2021)sta facendo molto parlare di sé durante i Giochi Olimpici di. Errori clamorosi, disturbi psicologici e ritiro momentaneo dalle gare: tutto questo deriva da una malattia con un nome. La statunitense ha, infatti, spiegato di soffrire di, che sono delle improvvise perdite di senso del tempo e dello spazio, perdite di consapevolezza della propria presenza. Praticamente, è come se corpo e mente iniziassero a non comprendersi più, lavorando separatamente. Si tratta di una condizione molto grave che, qualora colpisse una ginnasta durante la competizione, potrebbe provocarle anche ...

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? Strapotere #Djokovic a #Tokyo Il serbo si sbarazza del giapponese #Nishikori in meno di un'ora e un quarto di gioco. #Medv… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? 4x100 mista mista, #Italia in #finale Simone #Sabbioni, Nicolò #Martinenghi, Elena #DiLiddo e Federica #Pellegrini hanno c… -

Dai campi in duro diil messaggio lanciato nella giornata odierna da Djokovic è chiaro: il serbo, nel match dei quarti di finale del singolare maschile, si è sbarazzato del giapponese Kei ...L'Italia si qualifica per la finale nella staffetta mista mixed ai Giochi Olimpici di. Il quartetto composto da Simone Sabbioni, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini ha chiuso al terzo posto la propria batteria in 3'42"65, quinto tempo d'accesso in finale ...Fabio Fognini nella bufera per essersi rivolto degli insulti omofobi durante la partita con il russo Medvedev che lo ha eliminato dagli ottavi del torneo di singolare a Tokyo 2020. Sul Centrale ...ROMA (ITALPRESS) – Con la quinta finale olimpica conquistata, le sue lacrime, l’annuncio del fine carriera e della sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta, la nuotatrice Federica Pellegrini ha ca ...