Superbonus | cosa cambia | approccio più morbido per le violazioni meramente formali Ma le irregolarità andranno comunque sanate

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilpelle. Ma lascia sul tappeto ancora alcune criticità per una delle più importanti agevolazioni fiscali varate dal governo Conte. Il decreto Semplificazioni salva infatti la detrazione sganciando il beneficio fiscale dalla conformità urbanistica, introduce il modulo unico e sancisce il principio di non decadenza del beneficio in caso di. Ma, in presenza di vecchi abusi, ilrischia di essere un boomerang con l’emersione dida sanare. “E’ stato fatto un importante passo in avanti alleggerendo le ...

Il Fatto Quotidiano

...110%:cambia e novità col decreto Semplificazioni... cessione della della detrazione/sconto in fattura non è ammessa solo per il110%, ex ...succede se l'opzione non viene comunicata in tempo? Si perde la possibilità di cedere anche le ...Autore: Redazione. Il Ministero per la Pubblica amministrazione ha fatto sapere che è in arrivo un modulo unico per la Comunicazione di inizio lavori per il superbonus 110 per cento. Il ministro per l ...In caso di variante in corso d’opera queste saranno comunicate a fine lavori e varranno come integrazioni della Cila presentata Leggi anche Ddl delega Costruzioni: al via la riforma delle norme ediliz ...