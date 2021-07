Sileri | ' Il virus altri 10 anni? Una baggianata | abbiamo quasi vinto la guerra'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Siamo con il messo all'angolo ecompletamente la. Ovviamente come tutte le guerre non ci può essere una data di fine certa. Difficilmente avremo l'esperienza di mille morti ...

Advertising

ClaireDeLaCroi2 : @cris_cersei Sileri ha appena detto a TGCOM che il virus è all'angolo. Fine dei giochi nel 2022. Diciamo anche la d… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Il virus è all'angolo, presto da pandemia a endemia' #pierpaolosileri - apetrazzuolo : COVID - Sileri: 'Il virus è all'angolo, presto da pandemia ad endemia' - osservatore82 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Il virus è all'angolo, presto da pandemia a endemia' #pierpaolosileri - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Covid all’angolo, guerra quasi vinta: l’ottimismo di #Sileri zittisce i gufi. “Basta baggianate allarmistiche” #pandemia #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri virus

TGCOM

... avremo unche continuerà a circolare e si trasformerà da pandemia a endemia nel 2022, senza ... 'Le vaccinazioni - spiega- stanno andando molto bene nei Paesi occidentali, ma non è lo ...È quanto dichiarato da Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, a Radio Cusano Campus. "Siamo con ilmesso all'angolo e abbiamo quasi vinto completamente la guerra . Ovviamente come tutte ...Un incredibile destro-sinistro a tutti coloro che non fanno altro che terrorizzare la popolazione italiana sul Covid e sull’imminente disastro ...Secondo Pierpaolo Sileri "siamo con il virus messo all'angolo e abbiamo quasi vinto completamente la guerra". Il sottosegretario alla Salute non indica una data certa per la fine dell'emergenza Covid, ...