Scherma, Elisa Di Francisca critica il ct Cipressa: "Non è all'altezza come Cerioni. Un errore Errigo all'ultimo assalto"

Una semifinale da incubo, addolcita poi dalla conquista della medaglia di bronzo nella finalina con gli Stati Uniti. La sconfitta nel penultimo atto con la Francia, con un margine ampio di vantaggio, per la squadra di fioretto al femminile di Scherma ai Giochi Olimpici di Tokyo non è passata inosservata. Tante le critiche di tifosi e addetti ai lavori, contro le decisioni del tecnico Andrea Cipressa. Tra i volti noti intervenuti c'è colei che, fino a pochi anni fa, era capitano di questa squadra, trascinata all'oro olimpico di Londra 2012 e all'argento di Rio 2016, Elisa Di Francisca. L'azzurra, ritiratasi dopo il rinvio ...

