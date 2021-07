Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le stelle: potremmo vederlo ad Amici 21? (Di giovedì 29 luglio 2021) Notizia a sorpresa dai social questa mattina. Una news che non piacerà molto ai telespettatori che da anni seguono con affetto Ballando con le stelle visto che Raimondo Todaro, uno dei volti più noti e amati del programma ( oltre che maestro dei record con il maggior numero di vittorie all’attivo) non parteciperà alla prossima edizione. Lo ha annunciato lo stesso Todaro proprio dalla sua pagina Instagram. Un messaggio tramite il quale ha ringraziato anche Milly Carlucci per la grande opportunità che gli è stata data. Tra l’altro Raimondo oltre ad aver fatto per 16 anni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) Notizia a sorpresa dai social questa mattina. Una news che non piacerà molto ai telespettatori che da anni seguono con affettocon levisto che, uno dei volti più noti e amati del programma ( oltre che maestro dei record con il maggior numero di vittorie all’attivo) non parteciperà alla prossima edizione. Lo ha annunciato lo stessoproprio dalla sua pagina Instagram. Un messaggio tramite il quale ha ringraziato anche Milly Carlucci per la grande opportunità che gli è stata data. Tra l’altrooltre ad aver fatto per 16 anni ...

Advertising

zazoomblog : Raimondo Todaro la svolta del ballerino: addio a Milly Carlucci per la De Filippi? - #Raimondo #Todaro #svolta… - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: RAIMONDO TODARO LASCIA PER AMICI? - StraNotizie : Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle - fabiofabbretti : Raimondo Todaro dice addio a #BallandoConLeStelle: «Ho deciso di provare nuove sfide» - blogtivvu : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: ecco per quale motivo -