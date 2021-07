PS5: Arriva il supporto per SSD M.2 con il nuovo Firmware BETA (Di giovedì 29 luglio 2021) Una delle limitazioni di PS5 da oggi è storia, almeno per gli utenti che hanno scaricato e installato l’ultimo Firmware BETA, non disponibile in Italia, ci stiamo riferendo al supporto per SSD M.2. Arriv al’espansione della memoria per i Giochi PS5 Seagate è lieta di annunciare il primo SSD M.2 compatibile con PS5, il quale vi permetterà di espandere la memoria per trasferire o scaricare giochi PS5 esternamente. Fino ad oggi era possibile collegare solo Hard Disk e SSD esterni per trasferire, conservare, scaricare, installare e naturalmente giocare titoli PS4 esternamente, ma con il nuovo M.2 di Seagate e il ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 luglio 2021) Una delle limitazioni di PS5 da oggi è storia, almeno per gli utenti che hanno scaricato e installato l’ultimo, non disponibile in Italia, ci stiamo riferendo alper SSD M.2. Arriv al’espansione della memoria per i Giochi PS5 Seagate è lieta di annunciare il primo SSD M.2 compatibile con PS5, il quale vi permetterà di espandere la memoria per trasferire o scaricare giochi PS5 esternamente. Fino ad oggi era possibile collegare solo Hard Disk e SSD esterni per trasferire, conservare, scaricare, installare e naturalmente giocare titoli PS4 esternamente, ma con ilM.2 di Seagate e il ...

