Nuovo presidente per Suning.com, Zhang nel cda (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso una nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio, Suning.com ha comunicato la nuova composizione del consiglio di amministrazione della società. Il Nuovo presidente è Huang Mingduan, uomo di Alibaba. Alibaba è la società che fa capo a Jack Ma e che, all’interno del New New Retail Fund, ha acquistato nei mesi scorsi delle quote della controllata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso una nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio,.com ha comunicato la nuova composizione del consiglio di amministrazione della società. Ilè Huang Mingduan, uomo di Alibaba. Alibaba è la società che fa capo a Jack Ma e che, all’interno del New New Retail Fund, ha acquistato nei mesi scorsi delle quote della controllata L'articolo

Advertising

SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario #Draghi ha illustrato in conferenza stampa il nuovo decreto #Covid. Il premier si… - Agenzia_Ansa : Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere… - SkyTG24 : La conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi sul nuovo decreto Covid - CalcioFinanza : Nuovo presidente per - sportli26181512 : #Governance #Notizie Nuovo presidente per -