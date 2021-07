Nuoto | la resurrezione di Gregorio Paltrinieri Un mese da incubo | poi il sigillo del fuoriclasse

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) “L’araba fenice che risorge dalle sue ceneri”; “Vivere le sfide come l’aria che si respira”. Tante citazioni possono venire in mente per provare a spiegare quanto ha fatto daoggi nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo, sede delle gare dialle Olimpiadi. Un argento clamoroso negli 800 stile libero, completamente irreale per quanto si poteva immaginare. Per far capire la portata di questa prestazione è necessario riavvolgere il nastro. Il pomeriggio di un caldo e afoso 23 giugno fu scosso da una notizia:affetto da mononucleosi a un...