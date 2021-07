Minacce di morte a Casellati | identificati gli autori

(Di giovedì 29 luglio 2021) Individuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma glidellediindirizzate alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, pubblicate su Facebook e Twitter lo scorso maggio. In particolare, i militari della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dalla Procura che aveva aperto un fascicolo per il reato diaggravate, sono risaliti agli indirizzi Ip da cui sono partite lee hanno individuato gli: si tratta di un 62enne della provincia di Teramo e un 42enne della provincia ...

Si tratta di un 62enne della provincia di Teramo e un 42enne della provincia di Verona Individuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma gli autori delle minacce di morte indirizzate alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, pubblicate su Facebook e Twitter lo scorso maggio. In particolare, i militari della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dalla Procura che aveva aperto un fascicolo per il reato di minacce aggravate, sono risaliti agli indirizzi Ip da cui sono partite le minacce e hanno individuato gli autori: si tratta di un 62enne della provincia di Teramo e un 42enne della provincia di Verona.