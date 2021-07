Minacce a Giorgia Soleri: “Ti odio, sei una tr** che merita di morire” (Di giovedì 29 luglio 2021) Giorgia Soleri si è sfogata sui social, mostrando i messaggi di odio che riceve quotidianamente. L’attivista e modella, che da anni è fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è stata sommersa dall’affetto dei fan, che si sono stretti attorno a lei per esprimerle solidarietà e vicinanza: “Sono commossa”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021)si è sfogata sui social, mostrando i messaggi diche riceve quotidianamente. L’attivista e modella, che da anni è fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è stata sommersa dall’affetto dei fan, che si sono stretti attorno a lei per esprimerle solidarietà e vicinanza: “Sono commossa”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Minacce di morte e parole di odio per Giorgia Soleri: la fidanzata di Damiano dei Maneskin si sfoga sui social #giorg… - MediasetTgcom24 : Minacce di morte e parole di odio per Giorgia Soleri: la fidanzata di Damiano dei Maneskin si sfoga sui social… - infoitcultura : Giorgia Soleri, minacce e insulti per la fidanzata di Damiano dei Måneskin - infoitcultura : Minacce a Giorgia Soleri: “Ti odio, sei una tr** che merita di morire” - infoitcultura : Giorgia Soleri, minacce di morte: 'Sei una t***a che merita di morire' -