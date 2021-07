Milly Carlucci punge Raimondo Todaro: “Delusione per il suo post” (Di giovedì 29 luglio 2021) Solo questa mattina Raimondo Todaro annunciava il suo addio a Ballando con le stelle, show di Rai 1 che l’ha visto protagonista come maestro di ballo. Sono circolate alcune indiscrezioni che volevano proprio Raimondo tra i ballerini del talent show Amici, programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Milly Carlucci, presentatrice dello show di Rai 1 è intervenuta pochi minuti fa sui social, parlando dell’abbandono del ballerino: Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 luglio 2021) Solo questa mattinaannunciava il suo addio a Ballando con le stelle, show di Rai 1 che l’ha visto protagonista come maestro di ballo. Sono circolate alcune indiscrezioni che volevano propriotra i ballerini del talent show Amici, programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi., presentatrice dello show di Rai 1 è intervenuta pochi minuti fa sui social, parlando dell’abbandono del ballerino: Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione didi lasciare Ballando. Che ...

