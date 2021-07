Fedriga ai leghisti: "La fiaccolata dei No pass? Non è la mia piazza" (Di giovedì 29 luglio 2021) “Informare, informare. Spiegare che la campagna vaccinale è fondamentale senza mettere sulla graticola chi ha dubbi. La fiaccolata dei No pass? No, non è la mia piazza”. Lo afferma Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Mi sembra un atteggiamento corretto quello del governo, c’è l’equilibrio che serve in questo momento. Se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare, ci saranno altre misure, in caso contrario - come speriamo - vanno bene quelle già approvate. Non è il momento degli strappi - sottolinea - bisogna tenere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Informare, informare. Spiegare che la campagna vaccinale è fondamentale senza mettere sulla graticola chi ha dubbi. Ladei No? No, non è la mia”. Lo afferma Massimiliano, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Mi sembra un atteggiamento corretto quello del governo, c’è l’equilibrio che serve in questo momento. Se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare, ci saranno altre misure, in caso contrario - come speriamo - vanno bene quelle già approvate. Non è il momento degli strappi - sottolinea - bisogna tenere ...

