Estate in diretta, Roberta Capua in grande difficoltà con un ospite ma poi con una battuta lo rimette al suo posto, gelo in studio (Di giovedì 29 luglio 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Estate in diretta che quest’anno è condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. I due conduttori vanno molto d’accordo e tra loro c’è una grande armonia basata sul rispetto e sulla simpatia reciproca e questa serenità sul luogo di lavoro arriva fino ai telespettatori che apprezzano e seguono molto volentieri la trasmissione regalando degli ascolti davvero invidiabili . Massimo Ferrero racconta la sua vita Ieri ospite a Estate in diretta c’era Massimo Ferrero che ha messo in difficoltà la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 29 luglio 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata diinche quest’anno è condotta dae Gianluca Semprini. I due conduttori vanno molto d’accordo e tra loro c’è unaarmonia basata sul rispetto e sulla simpatia reciproca e questa serenità sul luogo di lavoro arriva fino ai telespettatori che apprezzano e seguono molto volentieri la trasmissione regalando degli ascolti davvero invidiabili . Massimo Ferrero racconta la sua vita Ieriinc’era Massimo Ferrero che ha messo inla ...

Advertising

barbaradella : RT @GiusCandela: La Vita in Diretta Estate Linea Verde C'è tempo per... Unomattina Weekend Azzurro In due anni Beppe Convertini, televisiva… - Barbara95578851 : RT @RaiPlay: Vivi l’estate sulla cresta dell’onda. Vivila con Rai Radio2! ?? Sempre in diretta, sempre online, sempre con te! ?? - infoitcultura : Estate in Diretta, Massimo Ferrero e la proposta a Roberta Capua. Lei replica: «Ci sta guardando mio marito» - NNever70 : RT @GiusCandela: La Vita in Diretta Estate Linea Verde C'è tempo per... Unomattina Weekend Azzurro In due anni Beppe Convertini, televisiva… - TammyLa42502502 : RT @RaiPlay: Vivi l’estate sulla cresta dell’onda. Vivila con Rai Radio2! ?? Sempre in diretta, sempre online, sempre con te! ?? -