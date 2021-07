Dumfries Inter, dal PSV: «Cerchiamo di accontentarlo ma niente Everton» (Di giovedì 29 luglio 2021) L’osservatore del club di Eindhvoen Elfrink: «Lui stesso già a gennaio aveva detto che sarebbe andato via da qui» Rik Elfrink, osservatore del Psv Eindhoven, fa capire di non nutrire troppe speranze di rivedere Denzel Dumfries con la maglia delle Lampadine. Parlando nei giorni scorsi alla tv ufficiale del club, Elfrink ha infatti affermato: «Il Psv, la sua dirigenza e lo stesso Dumfries stanno cercando di realizzare un trasferimento. Sappiamo che su di lui c’è l’Everton ma devono aspettare a causa delle regole in Inghilterra e del Fair Play Finanziario. È impossibile per loro prendere un giocatore ora». I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) L’osservatore del club di Eindhvoen Elfrink: «Lui stesso già a gennaio aveva detto che sarebbe andato via da qui» Rik Elfrink, osservatore del Psv Eindhoven, fa capire di non nutrire troppe speranze di rivedere Denzelcon la maglia delle Lampadine. Parlando nei giorni scorsi alla tv ufficiale del club, Elfrink ha infatti affermato: «Il Psv, la sua dirigenza e lo stessostanno cercando di realizzare un trasferimento. Sappiamo che su di lui c’è l’ma devono aspettare a causa delle regole in Inghilterra e del Fair Play Finanziario. È impossibile per loro prendere un giocatore ora». I DETTAGLI SU ...

