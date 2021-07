Deloitte | effetto Covid su ricavi Serie A | mancano quasi 450 mln

(Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –450 milioni di euro in meno nei: chiamatelo pure. Arriva la 30esima edizione dellaAnnual Review of Football Finance. Analizzando i dati relativi alla stagione 2019-20, fra l’altro intaccata dalla pandemia solo in parte, emerge che iaggregati dei club diA sono diminuiti del 18% (cioè 443 milioni di euro) a 2,1 miliardi di euro nel 2019/20, anche perchè il nostro Paese è stato uno dei primi in Europa colpiti dalla pandemia di-19, interrompendo il campionato il 9 marzo 2020. Il ...

ROMA - Quasi 450 milioni di euro in meno nei ricavi: chiamatelo pureCovid. Arriva la 30esima edizione dellaAnnual Review of Football Finance. Analizzando i dati relativi alla stagione 2019 - 20, fra l'altro intaccata dalla pandemia solo in parte, ...Come ogni annoha presentato il suo rendiconto annuale sulla situazione economica del calcio. Sotto la lente degli analisti finanziari sono finiti i conti della stagione 2019/2020, la prima ad avere ...ROMA (ITALPRESS) – Quasi 450 milioni di euro in meno nei ricavi: chiamatelo pure effetto Covid. Arriva la 30esima edizione della Deloitte Annual Review of Football Finance. Analizzando i dati relativi ...Studio Deloitte, perdite da stadio più contenute che altrove. La riduzione dei ricavi causata dalla pandemia ha portato il rapporto salari/entrate al ...