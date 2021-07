Covid Lazio, variante Delta all’80,8% (Di giovedì 29 luglio 2021) Su oltre 13mila tamponi e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, nel Lazio si sono registrati ieri 772 nuovi casi positivi e 2 decessi. I ricoverati invece sono 262 e le terapie intensive 36, i guariti sono 78. La maggior parte dei positivi registrati nel Lazio è stata contagiata dalla variante Delta. L’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, in un post ha infatti fatto il punto sulla situazione Covid del Lazio affermando che “nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani la variante Delta risulta in notevole incremento e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Su oltre 13mila tamponi e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, nelsi sono registrati ieri 772 nuovi casi positivi e 2 decessi. I ricoverati invece sono 262 e le terapie intensive 36, i guariti sono 78. La maggior parte dei positivi registrati nelè stata contagiata dalla. L’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, in un post ha infatti fatto il punto sulla situazionedelaffermando che “nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani larisulta in notevole incremento e ...

