Covid-19: Draghi e Von der Leyen ci inondano di vaccini, un milione di dosi Pfizer arrivano in agosto (Di giovedì 29 luglio 2021) Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccini Pfizer L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Marioe la presidente della Commissione europea Ursula von der, l'Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriorediL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, colloquio Draghi-Salvini. Il leader leghista: 'Misure non oggi, si valuta la prossima settimana' #ANSA - borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - christianrocca : Il sottosegretario del governo Draghi che non sa che l’Italia è il principale beneficiario dei fondi europei a CAUS… - FirenzePost : Covid-19: Draghi e Von der Leyen ci inondano di vaccini, un milione di dosi Pfizer arrivano in agosto - ninacs81 : RT @Giandom84354994: Non voleva lasciare Draghi solo, a dire falsità. Anche i vaccinati diffondono il virus. Avete rotto le palle. https:/… -